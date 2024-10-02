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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يقرر "ردا صارما" على إيران

08:55 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت هيئة البق الإسرائيلية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني بشكل صارم.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الرد على إيران لن يؤدي إلى حرب إقليمية معها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يدعم شن أي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية، مؤكدا أن واشنطن ستفرض عقوبات على إيران.

وفي تصريحات لوكالة رويترز" البريطانية، أشار بايدن إلى أنه سيتحدث إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا، مؤكدا أن إيران تجاوزت الحدود.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض، أن بايدن أجرى اتصالا مع قادة مجموع السبع لتنسيق الرد على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل ومناقشة فرض عقوبات جديدة.

وأوضح أن بايدن أدان في الاتصال مع قادة مجموعة السبع الهجوم الإيراني على إسرائيل، كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وتضامنها معها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "رويترز" نقلا عن نائب وزير الخارجية الأمريكي، إن معظم الأطراف الفاعلة لا تسعى إلى تصعيد الصراع على نطاق أوسع.

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