الخارجية الأمريكية: مجموعة السبع ستفرض عقوبات ضد إيران

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة السبع ستفرض عقوبات ضد إيران.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تحدث إلى الحلفاء بشأن الرد على إيران، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لم تستبعد جهود وقف إطلاق النار في غزة بسبب الأحداث في لبنان.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تناقش مع إسرائيل طبيعة ردها على إيران، مؤكدة أن تصعيد طهران غير مسبوق.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، اليوم الأربعاء، إنه لا يدعم شن أي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية، مؤكدا أن واشنطن ستفرض عقوبات على إيران.

وفي تصريحات لوكالة رويترز" البريطانية، أشار بايدن إلى أنه سيتحدث إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا، مؤكدا أن إيران تجاوزت الحدود.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض، أن بايدن أجرى اتصالا مع قادة مجموع السبع لتنسيق الرد على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل ومناقشة فرض عقوبات جديدة.

وأوضح أن بايدن أدان في الاتصال مع قادة مجموعة السبع الهجوم الإيراني على إسرائيل، كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وتضامنها معها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "رويترز" نقلا عن نائب وزير الخارجية الأمريكي، إن معظم الأطراف الفاعلة لا تسعى إلى تصعيد الصراع على نطاق أوسع.

وأشار نائب وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن إسرائيل ليست وحدها التي تفكر في خيارات الرد على هجوم إيران بل أمريكا أيضا.

من جانبها، قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال يدرس شن هجوم على إيران من شأنه التسبب في أضرار اقتصادية.

وفي سياق متصل، شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل سترد بسرعة على إيران بسبب هجومها الصاروخي الباليستي.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن الجدول الزمني للضربة أصبح معقدا بسبب رأس السنة اليهودية.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن هجوم الحرس الثوري على إسرائيل يأتي في إطار الدفاع المشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وحذرت الخارجية الإيرانية، من دخول طرف ثالث بالصراع، موضحة أن طهران تحمّل داعمي إسرائيل مسؤولية إيقاف مغامراته.