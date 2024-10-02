مسؤول إيراني: خامنئي أرسل مبعوثا لتحذير نصر الله من الاغتيال فقتل معه

وكالات

كشفت مصادر إيرانية عن أن المرشد، علي خامنئي، حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، طالباً منه الخروج من لبنان قبل أيام من قتله بغارة إسرائيلية، مشيرة إلى أنه قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيل أعلى المستويات الحكومية في طهران.

وقال 3 مصادر أحدهم مسؤول إيراني كبير، لرويترز، إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال حزب الله يوم 17 سبتمبر الماضي، مباشرة، أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من الأمين العام لـ"حزب الله" المغادرة إلى إيران، وأشار فيها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل الجماعة اللبنانية، وتخطط لقتله.

وأضاف المسؤول، أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، الذي كان مع نصر الله في مخبئه عندما استهدفته قنابل إسرائيلية، وقُتل معه.

وقال مسؤول إيراني كبير إن خامنئي، وهو الآن في مكان شديد التأمين داخل إيران منذ يوم السبت، هو من أصدر الأمر بإطلاق نحو 200 صاروخ على إسرائيل أمس الثلاثاء.

وكان خامنئي، قد ألقى خطاباً أمام نخبة من أنصاره صباح اليوم، في حسينية مكتبه بمنطقة باستور المحصنة وسط طهران. ومن المقرر أن يشارك خامنئي في صلاة الجمعة في مصلى طهران.