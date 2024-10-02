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بزشكيان: طالبونا بالتمهّل في الرد على اغتيال هنية لإعطاء فرصة للمفاوضات

08:08 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارته الأولى إلى قطر، اليوم الأربعاء، إن طهران تتطلع لتعزيز العلاقات مع الدوحة و"لدينا إرادة مشتركة لتعزيز التعاون".

وأكد بزشكيان، أن الدور القطري مهم لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن "أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا ونحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء".

وأوضح بزشكيان أن إيران سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد عليها، مضيفا "طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات".

ولفت الرئيس الإيراني، إلى أن إسرائيل دفعت طهران للرد بعد استهداف ضيفها "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية"، وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة.

وأشار بزشكيان إلى أن إيران تتطلع للسلام والهدوء، لكن إسرائيل تجبرها على ردود فعلها، مشددا على أن زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوروبيين والولايات المتحدة.

مسعود بزشكيان اغتيال هنية قطر الدول الإسلامية
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