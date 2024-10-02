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BBC

الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بـ3 صواريخ مجنحة

11:19 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الحوثيين تعلن قصف هدف عسكرى وسط إسرائيلي

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صنعاء - ( د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية إسرائيلية في عمق "الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة" وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة من طراز "قدس 5".

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة إكس اليوم ، إن "الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية".

وأكد على أن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار وأنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".

الحوثيون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية الكيان الصهيوني فلسطين المحتلة
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