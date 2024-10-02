إيران تحذر الولايات المتحدة من التدخل بعد هجومها على إسرائيل

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن طهران حذرت الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفارة السويسرية بعدم التدخل في الصراع بين إيران وإسرائيل.

ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، عن عراقجي قوله :"أي إجراء جديد من قبل الكيان الصهيوني أو داعمي هذا الكيان سيقابل برد أكثر صرامة من إيران".

ونفى عراقجي ما قيل عن أن إيران أبلغت أمريكا قبل الهجوم، قائلا: "أولا تبادل الرسائل لا يعني التنسيق، ثانيا لم يتم تبادل أي رسائل، لكن منطقياً، بعد الهجوم، كان من الضروري توجيه تحذيراتنا إلى جميع الأطراف، بما في ذلك الأمريكيين، وقد تم ذلك".

وأضاف: "لقد تم توجيه إنذار الليلة الماضية إلى السفارة السويسرية بشكل تفصيلي لإبلاغه إلى الأمريكيين، وكان جوهره أن هذا الهجوم عمل دفاعي لنا، والذي تم تنفيذه وفقًا للمادة 51 لميثاق الأمم المتحدة، وكان من حقنا أن نقوم بذلك".

وقال عراقجي : "قمنا بالدفاع عن أنفسنا، وقد تمت عمليتنا، ولا ننوي الاستمرار إلا إذا ردت الأطراف الأخرى".

وشدد، في الختام: "نحذر القوات الأمريكية وندعوها لعدم التدخل وإلا فإنها ستواجه ردنا القاسي".

وكانت إيران شنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، حيث أطلقت حوالي 180 صاروخا مساء أمس، حسب تقديرات أولية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وقالت إيران إن ثلاث قواعد جوية إسرائيلية ومقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كانت أهداف الهجوم.