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الجيش الإيراني بعد الهجوم الصاروخي: سنجعل كل معتد يندم على فعلته

10:10 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الجيش الايراني

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طهران - (د ب أ)

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، في بيان إن "الجمهورية الاسلامية الإيرانية لا تتخلى عن حق الدفاع المشروع في مواجهة أي عدوان وستجعل أي معتد أثيم وبأي مستوى كان، يندم على فعلته".

وأضافت أن "الكيان الإسرائيلي الغاصب والقاتل للأطفال وحماته الدوليين والإقليميين خاصة داعمه الرئيسي أمريكا المجرمة يجب أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن طيلة الـ 45 عاما الماضية، البادئة في أي حرب ولن تكون، لكنها لن تتخلى عن حقها في الدفاع المشروع في مواجهة أي عدوان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأعربت عن شكرها لـ "العمل المشروع والشجاع والجهادي لأبناء الشعب الإيراني في قوة الجو فضاء للحرس الثوري وإسناد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الدفاع في الثأر ومعاقبة الكيان الصهيوني القاتل للأطفال والسفاح، واعتبرت هذه العملية بأنها حق مشروع".

وحذرت من أنه حال "قام الكيان المعتدي بالرد بالمثل فيجب أن ينتظر تدمير بنيته التحتية على نطاق واسع وشامل في أرض فلسطين المحتلة، وفي حالة التدخل المباشر للدول الداعمة للكيان في العدوان على إيران الإسلامية، فإن مراكزهم ومصالحهم على مستوى المنطقة، ستواجه بالتزامن، بهجوم قوي للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

الجيش الإيراني طهران إيران
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