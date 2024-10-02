وزير خارجية إيران: تبادل الرسائل قبل الرد لا يعني التنسيق

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن تبادل الرسائل قبل الرد لا يعني التنسيق، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال في منشور على موقع "إكس"، إن إيران مارست الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل، لافتا إلى أن تحركها انتهى ما لم تقرر إسرائيل استدعاء المزيد من الانتقام.

وأطلقت طهران وابل صواريخ، الثلاثاء، على إسرائيل ردا على مقتل عدد من قادة الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران.

وقال عراقجي، إن التحرك الإيراني ضد إسرائيل جاء بعدما مارست طهران قدرا هائلا من ضبط النفس لإفساح المجال أمام وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف عراقجي: "تحركنا انتهى ما لم يقرر الكيان الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام. وفي ذلك السيناريو، سيكون ردنا أشد وأقوى".

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات بناءة لمنع تهديد السلم والأمن الإقليميين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال الثلاثاء، إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيا هاجاري: "إننا سنقرر طريقة الرد، متى وأين وكيف".