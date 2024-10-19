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BBC

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة بيت لاهيا إلى 73 شهيدًا

11:54 م السبت 19 أكتوبر 2024

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة بيت لاهيا إلى 73 شهيدًا

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وكالات

أعلن الإعلام الحكومي في غزة، مساء السبت، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة بيت لاهيا إلى 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة مروعة.

وأفادت تقارير إعلامية، مساء السبت، بأن غارات إسرائيلية عنيفة تدمر حيا سكنيا في بيت لاهيا بشمال غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأكدت المصادر، ارتقاء شهداء ووقوع جرحى في غارات على بيت لاهيا والعشرات من الفلسطينيين تحت الأنقاض.

وأشار مراسل الجزيرة، إلى ارتقاء 60 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في غارات على منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، إن هناك أكثر من 50 شخصا موجودين تحت الركام.

مجزرة بيت لاهيا قطاع غزة غارات إسرائيلية إسرائيل طوفان الأقصى
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