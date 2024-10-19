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BBC

القنصلية الصينية في ميانمار تتعرض لأضرار جراء انفجار عبوة ناسفة

11:52 م السبت 19 أكتوبر 2024

السلطات العسكرية في ميانمار

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بانكوك - (أ ب)

تعرضت القنصلية الصينية في ماندالاي ثاني أكبر المدن في ميانمار، لأضرار طفيفة بسبب انفجار عبوة ناسفة، دون وقوع أي إصابات، حسبما أعلن الجيش ووسائل إعلام مستقلة وأحد سكان المدينة اليوم السبت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بشكل علني عن الهجوم الذي وقع أمس الجمعة في ماندالاي.

وتعد الصين حليفا رئيسيا لجيش ميانمار، الذي وصل إلى سُدة الحكم بعد الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في 2021، بيد أنه يحارب بضراوة الآن قوى المقاومة التي تتحدى حكمه.

وقال الجيش في بيان أرسل إلى الصحفيين مساء السبت، إن سطح مبنى القنصلية الصينية المؤلف من طابقين، تضرر جراء انفجار وقع بعد ظهر الجمعة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تقوم بالتحقيق من أجل اعتقال "الإرهابيين" الذين يقفون وراء الانفجار.

الصين ميانمار انفجار عبوة
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