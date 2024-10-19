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60 شهيدا وعشرات الإصابات بغارات إسرائيلية على بيت لاهيا بشمال غزة

11:39 م السبت 19 أكتوبر 2024

غارات إسرائيلية - أرشيفية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء السبت، بأن غارات إسرائيلية عنيفة تدمر حيا سكنيا في بيت لاهيا بشمال غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأكدت المصادر، ارتقاء شهداء ووقوع جرحى في غارات على بيت لاهيا والعشرات من الفلسطينيين تحت الأنقاض.

وأشار مراسل الجزيرة، إلى ارتقاء 60 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في غارات على منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، إن هناك أكثر من 50 شخصا موجودين تحت الركام.

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