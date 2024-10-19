ردًا على أكاذيب الاحتلال.. حماس: الشهيد السنوار ارتقى مشتبكًا في ساحة المعركة

وكالات

قالت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، إن ما قاله المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكاذيب مفضوحة ومسرحية فاشلة، مؤكدة أن القائد المقدام الشهيد يحيى السنوار ارتقى مشتبكا في ساحة المعركة.

وأوضحت حماس، أن السنوار استشهد بعد أن قاد المعركة الأعظم في تاريخ الشعب الفلسطيني متنقلا على مدار عام كامل على جبهات القتال في مختلف مناطق قطاع غزة.

وردا على نشر الاحتلال مقاطع مصورة للسنوار، قالت حماس إن القائد السنوار ختم حياته الحافلة بالجهاد والنضال بالشهادة كما تمنّى مقبلاً غير مدبر، لافتة إلى أن ما عرضه وقاله المتحدث باسم جيش الاحتلال عن السنوار محاولة بائسة وسخيفة لتدارك ما ظهر من فشل يَعُمُّ المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية.

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية أن ما قاله وعرضه المتحدث باسم جيش الاحتلال أكاذيب مفضوحة ومسرحية فاشلة.

وفي وقت سابق من اليوم، عرض المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، صورا يقول إنها لرئيس حركة حماس يحيى السنوار يومي 6 و7 أكتوبر من العام الماضي.

وزعم هاجاري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قريبة من السنوار في عدد من المرات، مؤكدا أنه لم يكن هناك أسرى مع السنوار وقت استشهاده.

وأوضح هاجاري أن تحركات السنوار كانت بين مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.