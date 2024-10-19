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مسؤولون أمريكيون: تسريب وثائق استخباراتية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران

09:30 م السبت 19 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

أعرب مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، عن قلقهم من تسريب وثائق استخباراتية أمريكية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيون لموقع "والا العبري، إن التسريب حدث على حساب في تيليجرام مرتبط بإيران، لافتين إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على علم بالتسريب وتأخذه على محمل الجد.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن حادثة التسريب خطيرة للغاية "لكن في تقديرنا لن تؤثر على الخطط العملياتية الإسرائيلية".

تسريب وثائق استخباراتية أمريكية إسرائيل إيران تيليجرام
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