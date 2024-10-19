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BBC

جيش الاحتلال يزعم اغتيال 1500 عنصر من حزب الله منذ بداية الحرب

09:23 م السبت 19 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال يزعم اغتيال 1500 عنصر من حزب الله منذ

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إن الجيش هاجم 5 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت تحتوي على مخازن أسلحة لحزب الله.

وزعم هاجاري، أن جيش الاحتلال قضى على أكثر من 1500 عنصر من حزب الله منذ بداية الحرب، مؤكدا أن محاولات حزب الله إلحاق الأذى بالمدنيين ستؤدي إلى تصعيد الحرب.

وأشار هاجاري إلى أن مسيرة أطلقت من لبنان أصابت مبنى بقيساريا للمساس برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنباهو، لافتا إلى أن الجيش فتح تحقيقا.

وأكد هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع تهديد المسيرات منذ بداية الحرب وعليه تحسين قدراته لمواجهتها، موضحا أن 30 مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل في الأسبوع الأخير و"اعترضنا أغلبها".

ولفت هاجاري إلى أن حزب الله حاول هذا الصباح استهداف رئيس الوزراء لكن لم تحدث إصابات جراء هذا الهجوم.

عناصر حزب الله الاحتلال الإسرائيلي الاغتيالات
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