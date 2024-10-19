إعلام عبري: إسرائيل تتهم إيران بمحاولة اغتيال نتنياهو وتخطط للرد

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم السبت، إن إسرائيل تخطط للرد على محاولة اغتيال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيران هي المسؤولة في النهاية.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن وكلاء إيران الذين حاولوا اليوم اغتياله وزوجته ارتكبوا خطأ فادحا.

وأكد نتنياهو أن محاولة اغتياله لن تردعه ولن تردع إسرائيل عن مواصلة حربهم ضد "أعدائهم" من أجل النهضة، موجها رسالة "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر إن كل من يمس مواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل الحرب وسيستعيد الأسرى من غزة وسيعيد السكان إلى الشمال، مشددا على أنه سيحقق كل أهداف الحرب التي وضعها وسيغير الواقع الأمني في المنطقة لأجيال.

وفي وقت باكر من اليوم، استهدف حزب الله اللبناني بطائرة مسيرة منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطل على البحر المتوسط في قيساريا، دون وقوع إصابات جراء الهجوم، حسبما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استهداف المنزل الخاص لبنيامين نتنياهو في قيساريا بمسيرة، لكنه نفى وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأفاد المتحدث، بأن نتنياهو لم يكن في منزل العائلة المطل على البحر المتوسط وقت وقوع الهجوم.

وقالت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.