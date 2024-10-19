وزير الدفاع الأمريكي: جالانت أكد أن قصف جيش الاحتلال لقوات اليونيفيل لم يكن متعمدا

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن اليونيفيل تؤدي دورا مهما في حفظ السلام وفي تنفيذ القرار 1701، مشددا على الحاجة إليها.

وأشار أوستن إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد له أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات اليونيفيل لم يكن متعمدا.

ودعا أوستن، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، لافتا إلى أن واشنطن تدفع بكل جدية لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى، زاعما أن القدرات العسكرية لحماس تقلصت بشكل كبير.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات اللازمة لإسرائيل حتى تتمكن من الدفاع عن حدودها وسيادتها، موضحا أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تفادي استهداف المدنيين في لبنان.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن عدد الضحايا المدنيين في غزة مرتفع أكثر من اللزوم، مؤكدا أنه يريد عودة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى ديارهم.

وأضاف أوستن "نؤكد ضرورة زيادة المساعدات إلى قطاع غزة ورأينا مؤخرا تراجعا في هذه المساعدات"، منوّها إلى أن هنالك محاولات لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.