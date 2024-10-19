شولتس يبدي رغبة فى بحث توريد مقاتلات "يوروفايتر" إلى تركيا

اسطنبول - (د ب أ)

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن زيادة صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا.

وفي أعقاب محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، قال شولتس اليوم السبت: "تركيا عضو في الناتو (حلف شمال الأطلسي)، ولهذا فإننا نتخذ باستمرار قرارات بشأن تسليم شحنات محددة، هذا أمر بديهي".

وأبدى المستشار أيضًا رغبته فى بحث إمكانية توريد طائرات "يوروفايتر" المقاتلة إلى تركيا، مشيرًا إلى أن هناك محادثات تجري بين المملكة المتحدة وتركيا حول هذا الموضوع، وذكر أن هذا الأمر "سيستمر في التطور، لكن سيتم دفعه قدما من هناك".

من جانبه، أكد أردوغان اهتمامه بتعزيز التعاون في مجال التسليح، قائلاً: "نريد في نهاية المطاف أن نترك وراءنا المشاكل التي واجهناها في الماضي فيما يتعلق بشراء منتجات صناعة الدفاع، وأن نعمل على توسيع نطاق تعاوننا".

وتأمل تركيا في الحصول على حوالي 40 طائرة "يوروفايتر"، التي تشارك ألمانيا في إنتاجها؛ لذا، يحتاج توريد هذه المقاتلات إلى الحصول على موافقة الحكومة الألمانية.

وثمة جدل في ألمانيا بشأن تصدير الأسلحة إلى تركيا بسبب انتقادات توجهها ألمانيا لوضع حقوق الإنسان في تركيا فضلا عن النهج الذي تسلكه تركيا على المستوى الدولي.

يشار إلى أنه حتى وقوع محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا عام 2016، كانت الحكومة الألمانية توافق على تصدير الأسلحة بكميات كبيرة إلى تركيا، لكن بعد محاولة الانقلاب وتوغل القوات التركية في سوريا، تم تقليص الصادرات بشكل كبير، لتصل قيمتها في السنوات الأخيرة إلى مبالغ تتألف من رقمين صغيرين أو رقم واحد من ملايين اليورو.

وفي عام 2023، وحتى بداية ديسمبر الماضي، تم تقديم حوالي 17 طلبًا لتصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة إجمالية تبلغ 1.22 مليون يورو.

وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، سيفيم داجدلين، تم منذ مطلع هذا العام حتى 13 أكتوبر الجاري إصدار 69 تصريحا بتصدير أسلحة لتركيا بقيمة 103 ملايين يورو.

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، شمل ذلك أسلحة حربية بقيمة 840 ألف يورو، وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا نطاق مئات الملايين منذ عام 2011.

وتبلغ قيمة تصاريح الصادرات المتعلقة بمشاريع مشتركة مع دول أخرى 101.1 مليون يورو.