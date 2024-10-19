حماس: قطع الاتصالات عن شمال غزة هدفه التغطية على جرائم الاحتلال

وكالات

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم السبت، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية الفاشية في الشمال تهدف إلى تهجير الأهالي عبر تكثيف قصف الأحياء السكنية وخيام النازحين في المدارس.

وأكد أبو زهري أن الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة هي إبادة كاملة وتنفيذ لحكم الإعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني هناك، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك الفاعل لفرض عقوبات على الحكومة الفاشية وعزلها عن جميع مؤسسات الأمم المتحدة.

وأعرب أبو زهري عن استنكاره قيام بعض وسائل الإعلام العربية بتبني سياسة تحريرية وخطابا إعلاميا يتسق مع أجندات الاحتلال لتشويه المقاومة، موضحا أن قطع الاحتلال المجرم الاتصالات عن شمال القطاع يهدف إلى التغطية على جرائمه.

وأشار أبو زهري إلى أنه لم تدخل أي مساعدات إلى محافظة شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يستهدف المستشفيات ويمنع الأطقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى المصابين.

وحمّل القيادي في حماس، الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا المسؤولية عن حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مجددا التأكيد على أن خيار الشعب الفلسطيني هو الثبات على الصمود والمقاومة.

وأضاف أبو زهري: "ندعو أمتنا العربية والإسلامية إلى الانخراط في المواجهة وإحباط مخططات الاحتلال".