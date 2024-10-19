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قوات الاحتلال تقتحم وتحاصر مراكز الإيواء بمخيم جباليا شمالي غزة

04:52 م السبت 19 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وتحاصر مراكز الإيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر جرحى داخل مركز إيواء مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، كما اقتحمت مدرسة فلسطين وتمركزت أمام بوابة مدرسة حفصة في مخيم جباليا شمال غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى "الإندونيسي" في بيت لاهيا شمالي القطاع ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصًا.

وقال مدير المستشفى، مروان سلطان، إن "الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية"، مضيفًا: "هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى".

قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا قطاع غزة مستشفى اليمن السعيد
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