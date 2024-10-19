إعلان

BBC

القوات الصومالية تقتل نحو 30 من حركة الشباب وسط البلاد

04:40 م السبت 19 أكتوبر 2024

الجيش الصومالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مقديشو- (د ب أ)

نفذ الجيش الصومالي، عملية عسكرية بالقرب من منطقة قيعد في إقليم مدغ، وسط الصومال، أسفرت عن مقتل 30 مسلحا من حركة الشباب، من بينهم اثنان من القادة البارزين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع أن العملية لم تقتصر على تحقيق خسائر كبيرة في صفوف المسلحين، بل ساهمت أيضا في تعطيل أنشطتهم في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الصومالية وموقع الصومال الجديد.

وقتل في العملية العسكرية القيادي محمد بشير موسي والمعروف بـ مختار وهو مسؤول الشباب في جنوبي إقليم مدغ،والقيادي مادي فودي مسؤول الإقليم.

وأسفرت العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الوطني في مدغ عن تدمير جميع قواعد الخوارج في المحافظة.

تأتي هذه العملية في إطار جهود الحكومة الصومالية، المدعومة دوليا ومحليا، لاستعادة المزيد من الأراضي من أيدي المسلحين وتعزيز السيطرة عليها، بهدف تحسين التنمية في المناطق التي كانت تعاني من صعوبة الوصول إليها في السابق.

يشار إلى حركة الشباب تشن هجمات تستهدف قوات الأمن والجيش والمسؤولين بهدف إسقاط الدولة والاستيلاء عليها.

الجيش الصومالي حركة الشباب وزارة الدفاع مسلحين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عسكريون إسرائيليون: نواجه صعوبة في التصدي لمسيرات حزب الله

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل| براءة إمام عاشور في قضية "خناقة المول" بالشيخ زايد