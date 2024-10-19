رومانيا تنشر طائرات مقاتلة للمرة الثانية هذا الأسبوع بسبب انتهاك مجالها الجوي

بوخارست(رومانيا) - (أ ب)

ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أنها نشرت طائرات مقاتلة في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد أن انتهك جسم مجهول مجالها الجوي، فوق البحر الأسود.

وتم رصد الجسم الصغير، فوق البحر الأسود وهو يتحرك باتجاه رومانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، طبقا لما ذكرته الوزارة في بيان.