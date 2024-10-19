حزب الله يعلن إحراق دبابة إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح
04:08 م السبت 19 أكتوبر 2024
بيروت- (د ب أ)
أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت إحراق دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجّه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.
وقال حزب الله في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم دبابة ميركافا في مستعمرة زرعيت بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".
وأضاف أن ذلك جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
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