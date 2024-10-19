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حزب الله يعلن إحراق دبابة إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

04:08 م السبت 19 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت إحراق ‏دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجّه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم ‏دبابة ميركافا في مستعمرة زرعيت بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأضاف أن ذلك جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه".


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