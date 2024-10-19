الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت

تل أبيب- (د ب أ)

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنذارا عاجلا بإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في بعض المباني الواقعة في حارة حريك".

وأضاف "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/JhfeEIwB0T — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

وتابع أدرعي :"من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".