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BBC

الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت

03:29 م السبت 19 أكتوبر 2024

أفيخاي أدرعي

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تل أبيب- (د ب أ)

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنذارا عاجلا بإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في بعض المباني الواقعة في حارة حريك".

وأضاف "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".

وتابع أدرعي :"من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

الجيش الإسرائيلي بيروت الضاحية الجنوبية لبيروت أفيخاي أدرعي
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