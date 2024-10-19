صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 42519 شهيدًا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 42519 شهيدًا، إلى جانب أكثر من 99637 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و91 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 379 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".