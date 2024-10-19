إعلام عبري: الطائرة التي استهدفت منزل نتنياهو هي من ضربت قاعدة بنيامينا

وكالات



قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، من طراز تلك التي أصابت معسكر جولاني في بنيامينا.



وحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن تلك الطائرات يصعب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أن إيران حاولت اغتيال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.



ونقلت وسائل إعلام عبرية، مشاهد قالت فيها أنها للحظة عبرة الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله التي استهدفت منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا، من أعلى طائرة هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

انظر لهذا المشهد الجميل: سلاح المستضعفين يناور ويهزم أسلحتهم الفولاذية الذكية القوية ويشق عنان السماء 70 كيلومتراً نحو هدف واحد: مقر نتنياهو pic.twitter.com/w21UjgzohT — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 19, 2024

ولأول مرة منذ بداية الحرب على غزة ولبنان، يستهدف حزب الله اللبناني بطائرة مسيرة منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا المطل على البحر المتوسط، لكن دون وقوع إصابات جراء الهجوم، حسبما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وعلق بنيامين نتنياهو على استهداف مقر إقامته بقيساريا قائلا: "سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا".





