الحكومة السودانية توافق على فتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض لتسهيل انسياب المساعدات

الخرطوم - بورتسودان (أ ش أ)

وافقت الحكومة السودانية على فتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض بالإضافة إلى مطار كادقلي الذي جرى التوافق عليه بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس دولة جنوب السودان، لتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وجددت الحكومة السودانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم السبت،- التزامها بتقديم كافة التسهيلات لإنسياب المساعدات الإنسانية وتقديم كل ما من شأنه أن يساعد في إنسياب هذه المساعدات للمحتاجين في كافة أنحاء البلاد.

وبذلك تكون هناك 6 مطارات متاحة أمام المنظمات الدولية بالإضافة إلى 7 معابر برية جرى الموافقة عليها مسبقًا.

تجدر الاشارة إلى أن تواصلًا فعالًا يتم هذه الأيام لبدء تسيير رحلات جوية لنقل المساعدات الانسانية إلى ولاية جنوب كردفان عبر مطار جوبا إلى مطار كادقلي، وبهذا تكون حكومة السودان قد أوفت بكل متطلبات دخول وانسياب المساعدات الإنسانية عبر الجو والبر والبحر.

وتأتي هذه القرارات انطلاقًا من مسؤولية الحكومة وعزمها على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتدعو الحكومة المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه في توفير المساعدات العينية والمالية، والضغط على المتمردين لوقف أعمالهم المجافية للإنسانية من توقيف موظفي المنظمات أو حصار وقصف المدنيين كما يحدث للشهر الثالث في مدينة الفاشر وغيرها من المدن السودانية.





