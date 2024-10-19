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الجيش الروسي يعلن تحرير بلدة في "دونيتسك"

02:49 م السبت 19 أكتوبر 2024

الجيش الروسي

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موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة زوريانويه في مدينة دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة- في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - إنه: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات (الجنوب)، تم تحرير بلدة زوريانويه في دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 830 عسكريًا ومركبتين ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N".

وأضاف البيان أن "وحدات من مجموعة (الغرب) قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مناطق عدة في لوجانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، وتم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 فردًا عسكريًا ومركبتين".

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الروسي القوات الروسية مدينة دونيتسك
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