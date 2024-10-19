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انقطاع كامل لخدمات الإنترنت شمال قطاع غزة

12:56 م السبت 19 أكتوبر 2024

غزة

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رام الله- (د ب أ)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اليوم السبت، انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في محافظة شمال قطاع غزة، بسبب "عدوان الاحتلال المتواصل".

وأفادت الشركة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن "الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة، قبل أن يُفصل بالكامل".

ولفتت إلى أن "طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ووفق الوكالة، "انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت، منذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، عدة مرات عن القطاع، أو مناطق واسعة منه، جراء القصف المكثف الذي طال البنية التحتية لشبكة الاتصالات، أو نتيجة نفاد الوقود".

وأشارت إلى ان شركة بالتل سبق أن أعلنت "استشهاد" عدد من موظفيها أثناء عملهم على إعادة الاتصالات للمواطنين في القطاع.



غزة قطاع غزة قطع الإنترنت في غزة
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