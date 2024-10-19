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"اليونيسف": غزة جحيم على الأرض لمليون طفل فلسطيني

12:27 م السبت 19 أكتوبر 2024

غزة جحيم على الأرض لمليون طفل فلسطيني

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رام الله - جنيف (أ ش أ)

قالت منظمة الأمم المتحدة، "إن مليون طفل في قطاع غزة يعيشون جحيمًا على الأرض، حيث يستشهد نحو 40 طفلًا هناك كل يوم، خلال العام الماضي".

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر - في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، "إنه بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة يظل الأطفال يعانون أذى يوميًا لا يوصف".

وأضاف: "غزة هي التجسيد الحقيقي للجحيم على الأرض بالنسبة إلى مليون طفل فيها.. والوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم.. والتقديرات تشير إلى أن حصيلة الشهداء بين الأطفال في غزة تجاوزت 14,100، وهذا يعني أنه يُقتل ما بين 35 إلى 40 فتاة وصبي يوميًا في غزة".

وبحسب إلدر، فإن الأرقام التي قدمت وقدرت إجمالي عدد الشهداء بأكثر من 42,400 موثوقة، وهناك الكثير والكثير تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، إن "أولئك الذين نجوا من الغارات الجوية اليومية والعمليات العسكرية واجهوا في كثير من الأحيان ظروفًا مروعة..وكان الأطفال ينزحون مرارًا وتكرارًا بسبب العنف وأوامر الإخلاء المتكررة حتى في وقت يسيطر الحرمان على غزة بأكملها".

وتساءل إلدر "أين يذهب الأطفال وأسرهم؟ إنهم ليسوا آمنين في المدارس والملاجئ. ليسوا آمنين في المستشفيات.. وبالتأكيد ليسوا آمنين في المخيمات المكتظة".

هذا المحتوى من

Asha
منظمة الأمم المتحدة قطاع غزة اليونيسف جيمس إلدر
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