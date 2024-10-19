فتح تحقيق في ثغرات وصول مسيرة لمنزل نتنياهو

وكالات



قال مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تمّ فتح تحقيق في الثغرات الأمنية التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل نتنياهو في قيساريا.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استهداف المنزل الخاص لبنيامين نتنياهو في قيساريا بمسيرة، لكنه نفى وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأفاد المتحدث، بأن نتنياهو لم يكن في منزل العائلة المطل على البحر المتوسط وقت وقوع الهجوم.

وقالت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

ويرفض مكتب رئيس الوزراء الإفصاح عن مكان نتنياهو وقت انفجار المسيرة في قيساريا، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.

وذكر موقع والا في وقت سابق، أنه في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلا في قيساريا.

وتسللت 3 مسيرات من لبنان إلى مناطق نهاريا وعكا وخليج حيفا وأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض إحداها.





