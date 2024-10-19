إصابة إسرائيليين بجروح بقصف شرق حيفا وبلدة شلومي

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "تم رصد إطلاق أكثر من 20 صاروخًا باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا".

وأشارت القناة إلى إصابة شخصين بجروح وعدد آخر بحالات ذعر إثر القصف على كريات آتا شمال شرق حيفا.

وفي وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعًا في شمال إسرائيل".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية سقوط عدد من الصواريخ في منطقة الكريوت، والتي تسببت في إصابة إسرائيلي إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان وأصاب مبنى في بلدة شلومي شمال إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "طواقمنا تمشط مواقع سقوط صواريخ وشظايا تسببت في أضرار بالممتلكات بمناطق الساحل".





