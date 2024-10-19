هبوط اضطراري لطائرة هندية في مطار فرانكفورت في ألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

فرانكفورت- (د ب أ)

ذكرت الشرطة الألمانية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن طائرة هندية تقل 147 راكبا، هبطت اضطراريا في مطار فرانكفورت في ألمانيا، في أعقاب تهديد بوجود قنبلة، خلال رحلتها من نيودلهي إلى لندن.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم نشر التهديد على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/، مشيرا إلى أنه تم زرع قنبلة على متن الطائرة التي تديرها شركة فيستارا.

وبعد تلقي التهديد، أبلغ الطيار هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية وطلب تحويل المسار إلى فرانكفورت. وتمت الموافقة على الطلب وهبطت الطائرة في الساعة التاسعة ودقيقتين مساء(1902 بتوقيت جرينتش).

وبمجرد هبوط الطائرة على الأرض، غادر الركاب الطائرة وخضعت للتفتيش الدقيق من قبل الشرطة والكلاب المدربة على كشف المتفجرات. ولم يتم العثور على أي قنبلة وتم إعلان أن الطائرة آمنة.

يشار إلى أنه في بداية سبتمبر، تم تحويل مسار رحلة أخرى، تابعة لشركة فيستارا، كانت في طريقها من مومباي إلى فرانكفورت، إلى مطار في شرق تركيا، بعد العثور على تهديد بوجود قنبلة، مكتوبا على ورق مراحيض على متن الطائرة.