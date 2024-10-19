السلطات الأمريكية تأمر المئات بإخلاء منازلهم بسبب حريق غابات بولاية كاليفورنيا

وكالات

قال مسؤول في إدارة الإطفاء الأمريكية، إنه تم إصدار أوامر للمئات من سكان شمال ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم في أحد أحياء مدينة أوكلاند بسبب حريق ينتشر سريعا بطول أحد التلال مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي).



وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في أوكلاند مايكل هانت إنه ليس لديه رقم دقيق لعدد الذين صدرت لهم الأوامر بإخلاء المنطقة لكنه قدر العدد بالمئات.



وانتشر الحريق على مساحة 10 أفدنة عصر الجمعة ويعمل أكثر من 80 من رجال الإطفاء للسيطرة عليه.



ويأتي حريق يوم الجمعة مع إصدار خبراء الأرصاد تحذيرات من مخاطر مرتبطة بالحرائق حتى يوم السبت في مساحات شاسعة من الولاية. ولم يتضح على الفور سبب إندلاع الحريق بمدينة أوكلاند.