سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يجب أن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وكالات

تضغط الدول العربية والفلسطينيون من أجل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وخلال التعليق على رفض إسرائيل وحركة حماس وقف إطلاق النار بعد مقتل إسرائيل لزعيم حماس يحيى السنوار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين يوم الجمعة إن القرار لا يرجع إليهما.

وقال "ليس من حق الطرفين المتحاربين أن يمليا علينا جميعا رغباتهما وأنشطتهما، وخاصة إسرائيل... واجب مجلس الأمن أن يقول: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبامتثال جميع الأطراف، ونطالب بأن يتم ذلك، على سبيل المثال، خلال 24 ساعة أو خلال 48 ساعة".

وأضاف منصور أنه لا يجب أن يكون "من المحرمات" أن يصيغ مجلس الأمن قرارا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجعله قابلا للتنفيذ عسكريا.

جاءت تصريحات منصور بعد لقاء جمعه هو و10 من سفراء الدول العربية بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال السفير الفسطيني إنه تم خلال اللقاء بحث مقترح مسرب من جنرالات إسرائيليين لإعلان شمال قطاع غزة منطقة عسكرية وإغلاقها، وهو ما سوف يهدد 400 ألف فلسطيني هناك بالقتل أو التجويع.

ولمنع حدوث ذلك، قال منصور إنه يأمل أن يتمتع مجلس الأمن المنقسم في كثير من الأحيان "بالشجاعة والقوة والعزيمة" ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء غزة، و"السماح بفتح باب أمام أفق سياسي".





