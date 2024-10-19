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حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان تصل إلى 2418 شهيدًا و11336 مصابا

11:03 ص السبت 19 أكتوبر 2024

لبنان

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بيروت- (د ب أ)

أفاد تقرير لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبناني بأن حصيلة شهداء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحزب الله في 8 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 2418 شهيدًا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11336.

وذكر التقرير إن ستة أشخاص استشهدوا وأصيب 69 آخرون في غارات جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب التقرير الصادر يوم الجمعة.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 87 غارة جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة خلال نفس الفترة، تركزت معظمها في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن حزب الله أطلق نحو 75 قذيفة من لبنان على شمال إسرائيل وتم اعتراض مسيرتين من لبنان قبل عبورهما إلى داخل إسرائيل.

الغارات الإسرائيلية على لبنان مجلس الوزراء اللبناني إسرائيل حزب الله
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