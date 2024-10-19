خبيرة أممية: حرية التعبير مهددة بشكل أكثر خطورة في غزة مقارنة بأي صراع حديث

وكالات

ذكرت خبيرة أممية أن حرية التعبير مهددة، بشكل أكثر خطورة في غزة، مقارنة بأي صراع حديث، حيث تم استهداف صحفيين في المنطقة التي تمزقها الحرب واستهداف المؤيدين للفلسطينيين في الكثير من الدول.

وأشارت إيرين خان، المحققة المستقلة بالأمم المتحدة حول الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى هجمات على وسائل الإعلام وعمليات القتل المستهدف والاعتقال التعسفي لعشرات من الصحفيين في غزة.

وأضافت "حظر قناة الجزيرة وتشديد الرقابة داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة، يبدو وكأنه يشير إلى استرتيجية السلطات الإسرائيلية لإسكات الصحافة الناقدة وعرقلة توثيق الجرائم الدولية المحتملة".

وانتقدت خان بشكل حاد أيضا "التمييز والمعايير المزدوجة"، التي أدت إلى فرض قيود وقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

واستشهدت بالحظر في ألمانيا ودول أوروبية أخرى والاحتجاجات التي تم قمعها بشدة في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة وحظر الرموز والشعارات الوطنية الفلسطينية وحتى تجريمها في بعض الدول.

كما أشارت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إلى "إسكات وتهميش الأصوات المعارضة في الأوساط الأكاديمية والفنون"، حيث فشلت بعض من أفضل المؤسسات الأكاديمية في العالم في حماية جميع أعضاء أفراد مجتمعها "سواء كانوا يهودا أو فلسطينيين أو إسرائيليين أو عربا أو مسلمين أو غير ذلك".





