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الشرطة اليابانية: اعتقال شخص ألقى قنابل حارقة على مقر الحزب الحاكم

10:47 ص السبت 19 أكتوبر 2024

الشرطة اليابانية

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طوكيو (أ ش أ)

أعلنت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو، اعتقال شخص قام بإلقاء قنابل حارقة على مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن الشرطة اعتقلت المشتبه به البالغ من العمر 49 سنة بتهمة عرقلة النظام العام، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان يقود شاحنة صغيرة أمام مقر الحزب الحاكم صباح اليوم وألقى 5 أو 6 قنابل حارقة على مقر الحزب، مضيفة أن إحدى القنابل أصابت سيارة تابعة للشرطة ولكن سرعان ما تمت السيطرة على الحريق، وأضافت الشرطة اليابانية أن المشتبه به حاول بعد ذلك أن يصطدم بشاحنته في مبنى مكتب رئيس الوزراء، الذي يبعد حوالي 5 أمتار عن مقر الحزب الحاكم، ولكن السياج حال دون حدوث ذلك، ثم ألقى قنبلة دخان على الأرض، إلا أن الشرطة أوقفته.

وعثرت قوات الشرطة على قنابل حارقة غير مستخدمة في مركبته، فيما لم يتم الكشف بعد عن الدافع وراء ارتكاب الحادث.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة اليابانية طوكيو قنابل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم
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