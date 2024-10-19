مصدر في مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا

وكالات

قالت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الرقابة العسكرية، تحظر نشر خبر استهداف منزل نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

ويرفض مكتب رئيس الوزراء الإفصاح عن مكان نتنياهو وقت انفجار المسيرة في قيساريا، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.

وذكر موقع والا في وقت سابق، أنه في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلا في قيساريا.

وتسللت 3 مسيرات من لبنان إلى مناطق نهاريا وعكا وخليج حيفا وأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض إحداها.