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BBC

الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل نتنياهو في قيساريا

10:23 ص السبت 19 أكتوبر 2024

نتنياهو

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك.

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

ويرفض مكتب رئيس الوزراء الإفصاح عن مكان نتنياهو وقت انفجار المسيرة في قيساريا، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.

وأعلن موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي اليوم السبت، أن هدف انفجار الطائرة بدون طيار القادمة من لبنان في قساريا هو منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر الموقع في وقت سابق، أنه في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلا في قيساريا.

وتسللت 3 مسيرات من لبنان إلى مناطق نهاريا وعكا وخليج حيفا وأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض إحداها.
وسمع دوي انفجارين في محيط طبريا شمالي إسرائيل عقب انطلاق صفارات الإنذار.



نتنياهو قيساريا إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي
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