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موقع والا: منزل نتنياهو المستهدف في انفجار مسيرة قساريا

10:18 ص السبت 19 أكتوبر 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي اليوم السبت بأن هدف انفجار الطائرة بدون طيار القادمة من لبنان في قساريا هو منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر الموقع في وقت سابق، أنه في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلا في قيساريا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مكتب رئاسة الحكومة يرفض الإفصاح عن مكان نتنياهو وقت انفجار المسيرة في قيساريا.

وتسللت 3 مسيرات من لبنان إلى مناطق نهاريا وعكا وخليج حيفا وأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض إحداها.

وأشارت إلى سماع دوي انفجارين في محيط طبريا شمالي إسرائيل عقب انطلاق صفارات الإنذار.

انفجار مسيرة طائرة بدون طيار لبنان قساريا بنيامين نتنياهو
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