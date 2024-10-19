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BBC

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا عسكريا شمال الأراضي المحتلة

10:17 ص السبت 19 أكتوبر 2024

ارشيفية

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وكالات

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إن مقاتليها "هاجموا بالطائرات المسيرة هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة".

وقبل يومين ذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أن عملياتها مستمرة في مقاومة الاحتلال دعما لأهالي فلسطين ولبنان، مع تأكيدها على تصعيد الهجمات "ردا على المجازر التي ينفذها الكيان الغاصب بحق المدنيين".

وتضم المقاومة الإسلامية في العراق عدة فصائل بارزة، من بينها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء.

المقاومة الإسلامية في العراق حزب الله كتائب سيد الشهداء الطائرات المسيرة
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