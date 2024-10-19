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BBC

"ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة جباليا.. 21 سيدة بين الضحايا"

01:44 ص السبت 19 أكتوبر 2024

مجزرة جباليا

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وكالات
وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل، صرّح متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي القطاع. وأكد المتحدث ارتفاع عدد الشهداء جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال إلى 33 شهيدًا، بينهم 21 سيدة.

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال يمارس سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في شمال القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في هذه المنطقة.

مجزرة جباليا الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي
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