"خرج من غزة في أبريل".. حكاية فلسطيني زعم الاحتلال أنه استشهد مع السنوار

كتب- محمود عبدالرحمن:

نفى المواطن الفلسطيني هاني زعرب تواجده في قطاع غزة، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله إلى جانب زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار، ونشر صورة جواز سفره.

ونشر جيش الاحتلال صورة لجواز سفر فلسطيني منتهي الصلاحية منذ عام 2017، يعود لشخص يُدعى هاني حميدان سليمان زعرب، الذي يعمل مدرسًا لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لما هو موضح في الوثيقة.

وأكد نشطاء فلسطينيون أن "الشخص الذي يدعي الاحتلال أنه كان مع السنوار، موجود في القاهرة منذ أبريل الماضي، ولا علاقة له بأي نشاط عسكري".

وكتب المواطن الفلسطيني هاني زعرب عبر حسابه على "فيسبوك" تعليقًا على شائعة اغتياله: "يا جماعة الخير، أنا موجود في مصر، وليس لي علاقة بأي شيء مما يتم تداوله"، قبل أن ينشر الناشط الفلسطيني حمزة المصري وثائق تثبت خروج هاني زعرب من قطاع غزة في أبريل الماضي ودخوله إلى مصر.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في مساء الخميس 17 أكتوبر 2024، عن اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، بعد ملاحقة استمرت لعام كامل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم إجراء اختبار للحمض النووي، وتأكد من اغتيال السنوار خلال مواجهة في رفح.