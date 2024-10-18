كيف تعرفت إسرائيل على جثمان يحيى السنوار؟

القاهرة- مصراوي

عندما عثرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على جثة تشبه جثة زعيم حركة حماس يحيى السنوار يوم الأربعاء، تم قطع إصبعه وإرساله لفحص الحمض النووي من أجل التعرف عليه، حسبما قال أخصائي علم الأمراض الذي فحصه لسي إن إن.

قال تشين كوجيل، كبير أخصائيي علم الأمراض في إسرائيل: "بعد أن قام المختبر بعمل الملف الشخصي، قارناه بالملف الشخصي الذي كان لدى السنوار في المصطلح الذي كان يخدم فيه هنا كسجين، لذلك يمكننا التعرف عليه أخيرًا من خلال حمضه النووي".

أمضى السنوار أكثر من عقدين في السجون الإسرائيلية قبل إطلاق سراحه في عام 2011 كجزء من تبادل أسرى لجندي إسرائيلي.

وأشار كبير أخصائيي علم الأمراض في إسرائيل، إنهم حاولوا أولاً التعرف على الشهيد يحيى السنوار بأسنانه من الصور التي تم التقاطها، لكنها لم تكن معتمدة بما فيه الكفاية، حسبما نقلت عنه سي إن إن.

بعد تحديد الهوية، وصلت جثة السنوار إلى مركز الطب الشرعي الساعة 9:30 مساءً. في تل أبيب يوم الخميس، حيث تم فحص الحمض النووي بالكامل. وأضاف كوجل أنه بناءً على التحليل، كان لديهم يقين بنسبة 100٪ من أن الجثة تنتمي إلى زعيم حركة حماس.

وفي وقت سابق، نعت حركة فتح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

وقالت الحركة في بيان لها: "تنعي الشهيد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وندعو لتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير، حتى نكون صفا واحدا لإفشال المخطط الإسرائيلي".