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BBC

حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح السنوار بكل مساجد العالم

11:03 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

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وكالات
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أداء صلاة الغائب "على روح القائد الشهيد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار في كل المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم".
كانت حركة فتح نعت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.
وقالت الحركة في بيان لها "ننعى الشهيد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وندعو لتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير، حتى نكون صفا واحدا لإفشال المخطط الإسرائيلي".
وأضافت الحركة أن "سياسة القتل والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه المشروعة".

يحيى السنوار صلاة الغائب حماس
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