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ترامب: السلام بالمنطقة بات أسهل بعد اغتيال السنوار

10:43 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة المقبلة دونالد ترامب إن "السلام في الشرق الأوسط بات أكثر سهولة بعد اغتيال السنوار".

كان متحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، قال إن واشنطن تريد اغتنام اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار لإيجاد طريق لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى.

وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه للمنطقة الأسبوع المقبل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أننا نعتقد أن أفضل وسيلة لاستعادة الأسرى هي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وزعم المتحدث، أن السنوار كان العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى: "لن نخوض في تفاصيل الرد الإسرائيلي على إيران لكننا في محادثات معهم بهذا الخصوص".

ترامب اغتيال السنوار يحيى السنوار حماس واشنطن إسرائيل
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