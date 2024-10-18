حزب الله يقصف قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية غربي حيفا

وكالات

قال حزب الله إنه قصف بصواريخ نوعية قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في كريات إيلعيزر غرب مدينة حيفا شمال إسرائيل.

كان حزب الله، استهدف بصلية من الصواريخ النوعية مدينة حيفا، كما أكد أنه قصف الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية أيضا.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسماع دوي 4 انفجارات في منطقة خليج حيفا.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية وموعده لكنه يرفض تقديم تفاصيل.

وقال بايدن وفقا للوكالة، إن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر سيكون أصعب في غزة.