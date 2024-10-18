واشنطن: بلينكن سيتوجه للشرق الأوسط الأسبوع المقبل لبحث وقف إطلاق النار

وكالات

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، إن واشنطن تريد اغتنام اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار لإيجاد طريق لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى.

وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه للمنطقة الأسبوع المقبل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أننا نعتقد أن أفضل وسيلة لاستعادة الأسرى هي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وزعم المتحدث، أن السنوار كان العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى: "لن نخوض في تفاصيل الرد الإسرائيلي على إيران لكننا في محادثات معهم بهذا الخصوص".