الخارجية اللبنانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية

( د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة الايرانية ميثم قهرماني للوقوف معه على محتوى حديث رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وفق بيان صحفي.

وجاء الاستدعاء بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتوجيهات الوزير عبدالله بو حبيب، حسب البيان.

وكان ميقاتي قد استغرب "حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701."

وقال ميقاتي "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان".

وأعلن "أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".

وأبدى القائم بالأعمال الإيراني "تفهّم إيران وحرصها على لبنان وسيادته في ظل الظروف الصعبة والحساسة التي يمرّ بها بدليل أنّ رئيس مجلس الشورى الايراني أصدر بيانا أوضح فيه ما كان قد صرّح به لصحيفة لوفيجارو الفرنسية".

وأعلنت الحكومة اللبنانية الاستعداد لتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار.