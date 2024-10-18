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عبد العاطي: أي مزاعم حول تدخل مصر في الشأن السوداني "ادعاءات باطلة"

08:33 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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كتب- حسن مرسي:

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على حرص مصر الدائم على استقرار السودان، مشدداً على أن أي مزاعم حول تدخل مصر في الشأن السوداني هي ادعاءات باطلة.

خلال تصريحاته لبرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أكد عبد العاطي أن مصر هي الدولة الأكثر استفادة من استقرار السودان، وأنها الخاسر الأكبر من الحرب الدائرة هناك.

وشدد الوزير على أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بأمن الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وفي سياق آخر، أكد عبد العاطي على دعم مصر الكامل للقرار اللبناني في اختيار رئيس جديد للبلاد، مشيراً إلى أن مصر لن تقبل بأي تدخل خارجي في الشأن اللبناني.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، أعلن الوزير عن أخبار سارة بشأن ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية من قبل دول عربية شقيقة، مثل السعودية والإمارات وقطر.

كما أشار إلى وجود توجيهات رئاسية بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، كشف عبد العاطي عن إجراء مشاورات مكثفة مع وزير الخارجية الإيراني، بهدف تهدئة التوترات في المنطقة ومنع التصعيد، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية مصر السودان
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